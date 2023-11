Lamas da ETAR em Alcanena continuam a ser assunto na reunião de câmara

As queixas por causa dos maus cheiros e poluição provocados pela laboração da indústria dos curtumes continuam a dar que falar nas reuniões entre autarcas de Alcanena sendo que na última sessão foi o funcionamento da Estação de Tratamento de Águas e Resíduos (ETAR) que esteve em debate.

Na reunião camarária, realizada no dia 23 de Outubro, o presidente do município, Rui Anastácio, foi questionado pela oposição sobre o ponto de situação ambiental do concelho e os cheiros causados pelas lamas da ETAR. O autarca afirmou que ainda não há um destino final para a colocação das lamas que, garante, têm vindo a ser esterilizadas. Rui Anastácio não considera o aterro uma solução uma vez que se encontra a cerca de meio quilómetro de algumas residências.

O executivo municipal garante estar à procura de soluções e com uma projecção de custos já realizada. Segundo o presidente, já tinha sido identificado um local mas, pela reduzida capacidade, não serve. Rui Anastácio reconhece a urgência da situação e afirma que assim que seja encontrada alternativa toda a indústria será convocada de imediato para se resolver o assunto de uma vez por todas.