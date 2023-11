Transporte flexível da Lezíria do Tejo arranca na Chamusca

Arrancou na segunda-feira, 23 de Outubro, no concelho da Chamusca, o USO, serviço de transporte flexível da Lezíria do Tejo em veículos ligeiros. O projecto da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT) pretende servir a população nos dias ou locais em que o transporte em autocarros não é possível ou viável. O serviço será realizado em táxis com cinco e sete lugares devendo o passageiro efectuar a reserva da sua viagem até ao dia útil anterior através do número 800 104 200 (chamada gratuita), a funcionar todos os dias úteis das 09h00 às 12h30. O transporte efectuado através do USO será pago, uma parte pelo utilizador e o restante por subsidiação pública. Os circuitos e tarifários podem ser consultados em https://www.cimlt.eu/uso.