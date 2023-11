Catarina Carvalho eleita presidente da Juventude Socialista de Santarém

Catarina Carvalho, de 23 anos, foi eleita no sábado, 28 de Outubro, presidente da comissão política concelhia de Santarém da Juventude Socialista (JS). A lista vencedora conta com Rita Esteves, Miguel Nestal (Santarém), Mariana Domingos (Moçarria), Inês Esteves, Tiago Justino (Alcanhões), Leonardo Santos, Érica Semião, Guilherme Pereira (Pernes) e Francisco Morgado (Gançaria), no Secretariado Distrital. Para a assembleia concelhia foram eleitos Miguel Almeida, João Duarte (Santarém) e Mariana Santos (Pernes).