Chega de Vila Franca de Xira defende novo aeroporto em Alverca

Vereador do Chega na Câmara de Vila Franca de Xira vai convidar os promotores da solução Alverca para apresentarem o projecto.

O Chega de Vila Franca de Xira não tem dúvidas: a melhor localização para o futuro aeroporto de Lisboa é em Alverca. Barreira Soares, vereador daquela força política no executivo municipal, defende a instalação do aeroporto em Alverca, numa posição diferente de todos os outros partidos políticos locais.

“Na nossa óptica não há dúvida. Têm saído artigos em O MIRANTE constantemente sobre esse tema e a melhor localização é Alverca. É o local mais económico. Para haver novo aeroporto só em Alverca”, defendeu, numa conversa emitida online com militantes e simpatizantes do partido. Para Barreira Soares, todas as alternativas a Alverca são utópicas. “Não vai acontecer, não temos dinheiro. Eu sei que todos querem um aeroporto em todas as terras mas não é possível. Leiam o que escreve o José Furtado n’ O MIRANTE. Vou convidá-los para virem cá explicar o projecto em conjunto com a população”, prometeu.

O autarca reconhece que Alverca é uma solução que hoje em dia “está fora do baralho” pela Comissão Técnica Independente que está a estudar a localização do novo aeroporto, mas defende que o primeiro-ministro terá de contemplar Alverca. “Está fora mas vai ter de estar, porque vai trazer muitos benefícios e vantagens para o nosso concelho. É o melhor para o país e o concelho”, lembrou, numa conversa em que também participaram os eleitos do Chega na assembleia municipal António Miguel Correia e Diogo Monteiro. Este último defende mesmo que as acessibilidades estão “praticamente feitas” e que é preciso apenas realizar pequenas melhorias. “O investimento estrangeiro pode vir à vontade que sabe que está perto de Lisboa e Santarém. E resolvemos o problema do Mouchão da Póvoa”, defendeu.