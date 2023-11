Alunos carenciados de Tomar com apoio de 39 mil euros

O apoio do programa municipal de acção social escolar no valor de aproximadamente 39 mil euros foi aprovado por unanimidade na última reunião de executivo de Tomar, realizada a 30 de Outubro. O montante visa a atribuição de subsídios de refeição e de Actividades de Tempos Livres às crianças do pré-escolar provenientes de famílias carenciadas no ano lectivo 2023/2024.