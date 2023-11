Apoio municipal de 20 mil euros para os Bombeiros Torrejanos

O executivo da Câmara Municipal de Torres Novas aprovou, na reunião de 25 de Outubro, conceder um apoio de 20.651 euros à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários Torrejanos ao abrigo do protocolo de colaboração entre as partes. Este subsídio visa apoiar a associação humanitária nos encargos com a aquisição, reparação de viaturas e material de socorro no ano de 2023.