Campanha de adopção de animais em Ferreira do Zêzere

O canil-gatil Intermunicipal de Tomar e o município de Ferreira do Zêzere vão promover uma campanha de adopção de animais no Mercado Municipal de Ferreira do Zêzere, a 6 de Novembro, entre as 09h00 e as 11h30. Centenas de animais esperam por um novo dono.