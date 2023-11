Dadores da Póvoa com quatro dádivas em Novembro

No sábado, dia 4 de Novembro, a Associação de Dadores Benévolos de Sangue da Póvoa de Santa Iria, em colaboração com o Instituto Português de Sangue e da Transplantação, realizará a primeira de quatro colheitas de sangue programadas para este mês. A iniciativa ocorrerá na sede da associação, localizada na Avenida Antero de Quental, Loja 1D, Bairro CHEPSI, Póvoa de Santa Iria, das 15h00 às 19h30. Doar sangue, lembra a associação, é uma acção fundamental que pode salvar vidas e esta iniciativa visa assegurar que as reservas de sangue se mantenham estáveis garantindo que este não falte nos hospitais quando é necessário.