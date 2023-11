Escola de Saúde de Santarém organiza concerto solidário com a APPACDM

As comemorações dos 50 anos da Escola Superior de Saúde do Politécnico de Santarém terminam com um concerto solidário com a APPACDM - Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão com Deficiência Mental de Santarém na sexta-feira, 10 de Novembro, às 21h00, no Convento de São Francisco, em Santarém. Os artistas convidados são alunos e ex-alunos da escola e os bilhetes vão estar à venda junto do secretariado do estabelecimento de ensino pelo valor de 12,5 euros.

A iniciativa da Escola Superior de Saúde de Santarém tem o apoio do município de Santarém, Conservatório de Música de Santarém e Associação de Estudantes da Escola Superior de Saúde de Santarém. Entre os convidados estão Ana Filipa Rosado, Arriba-ó-Tunapikas, Catarina Morais, Coro do Conservatório de Música de Santarém, Diogo Carapinha, Duarte Rosa, Miguel Salgueiro, Nair Godinho, Ricardo Nogueira, Sérgio Silva e Tuna Bos.