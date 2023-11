Infracções na gestão de resíduos em duas oficinas de VFX

A GNR detectou seis infracções no âmbito da gestão ilegal de resíduos em Vila Franca de Xira numa fiscalização realizada no dia 18 de Outubro a duas oficinas de reparação de automóveis. Em comunicado, a GNR indicou ter registado na operação a falta de licenciamentos, a não separação na origem dos resíduos produzidos, a rejeição de águas degradadas directamente para o sistema de águas pluviais e o incumprimento de obrigações relativas à armazenagem de baterias. Os autos de contra-ordenação elaborados foram enviados para a Inspeção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território, para o município e para a Agência Portuguesa do Ambiente. A coima em causa pode ascender aos 150 mil euros.