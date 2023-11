Inscrições abertas para Orçamento Participativo Jovem no Sardoal

O município do Sardoal tem a decorrer o primeiro Orçamento Participativo (OP) Jovem com o objectivo de envolver os jovens em idade escolar na discussão e apresentação de projectos de intervenção e aceita propostas até 3 de Novembro.

A iniciativa, direccionada para os alunos do 3.º ciclo ou do ensino secundário do Agrupamento de Escolas de Sardoal, acolhe “propostas de projectos exequíveis até cinco mil euros” e que contribuam para melhorias na escola ou no concelho “nas áreas do Ambiente e Turismo, Educação, Cultura, Juventude e Desporto, Mobilidade e Segurança, Ação Social e Saúde”, entre outras.

Em comunicado, aquele município do distrito de Santarém indica que o OP Jovem visa “promover o alargamento dos instrumentos do Orçamento Participativo aos jovens em idade escolar promovendo a oportunidade de estes participarem num processo formal de apresentação e discussão de propostas de intervenção, assim como de votação”, prevendo-se um “impacto relevante no desenvolvimento das suas competências pessoais e sociais”. As informações estão disponíveis em www.cm-sardoal.pt ou em www.escolasardoal.com.