Jantar solidário reuniu amigos da Fundação Agostinho Albano de Almeida

Três centenas de pessoas reunidas em jantar solidário no concelho de Ourém.

Decorreu na noite de 19 de Outubro, no Salão do Vale Travesso, concelho de Ourém, um jantar solidário que juntou à mesa cerca de três centenas de pessoas, entre membros e amigos das instituições de respostas sociais que constituem a Fundação Dr. Agostinho Albano de Almeida, nomeadamente a Casa Dr. Alves e o Centro de Apoio a Idosos, num convívio de abertura e aproximação à comunidade.

Entre as várias individualidades que compareceram no jantar solidário estiveram presentes a vice-presidente da Câmara de Ourém, Isabel Costa, os vereadores Humberto Antunes e Micaela Durão, assim como o presidente da Junta de Freguesia de Nossa Senhora da Piedade, Luís Serras de Sousa, numa noite animada musicalmente pelo duo Rui Sérgio e José António.