Mais uma campanha de adopção de animais em Tomar

Iniciativa decorre no próximo domingo, 5 de Novembro, na tenda do Mercado Municipal de Tomar.

A campanha de adopção de animais, organizada pelo Gabinete Médico-Veterinário do município de Tomar, com a colaboração da Associação Protectora dos Animais da Região do Ribatejo (APARR), vai realizar-se no próximo domingo, 5 de Novembro, na tenda do Mercado Municipal de Tomar, entre as 10h00 e as 16h00. O vereador Hélder Henriques, durante a última reunião de câmara, convidou a população a visitar os animais e, caso haja possibilidade e condições, adoptar algum animal para lhe proporcionar melhor qualidade de vida.

Recorde-se que O MIRANTE esteve em Outubro deste ano num dia aberto no Canil-Gatil de Tomar, onde existiam, na altura, 187 cães e 258 gatos acolhidos. “Estes animais têm muito afecto e muito amor para dar e é uma experiência muito gratificante para quem adopta ver o retorno e amor que os animais lhes dão”, referiu a O MIRANTE a veterinária municipal, Susana Dias, que explicou ainda que todos os animais adoptados vão microchipados, com a vacinação antirrábica e tem esterilização gratuita. Os requisitos para adopção é ter condições para adoptar, salientou.