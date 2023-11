Morre em acidente de viação na freguesia de Fátima

Um homem com cerca de 70 anos morreu na sexta-feira, 27 de Outubro, num acidente rodoviário na freguesia de Fátima, disse à agência Lusa o comandante dos bombeiros voluntários locais. Segundo Joaquim Gonçalves, tratou-se de uma “colisão entre um veículo ligeiro de passageiros e um pesado de mercadorias”, na estrada da Giesteira, freguesia de Fátima, concelho de Ourém. “Fomos accionados pelo CODU [Centro de Orientação de Doentes Urgentes] às 13h25, com indicação de que a VMER [Viatura Médica de Emergência e Reanimação] de Leiria estava a caminho”, adiantou o responsável da corporação. Ao chegar ao local, o condutor do veículo pesado estava fora da viatura e foi transportado para o Hospital de Santo André, em Leiria, considerado ferido ligeiro. O condutor do veículo de passageiros que, após a colisão, capotou estava encarcerado tendo os bombeiros procedido a manobras de desencarceramento depois das quais a equipa médica declarou o óbito, adiantou o comandante dos Bombeiros Voluntários de Fátima.