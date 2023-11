Projecto para piscinas de Vialonga só fica pronto para o ano

O projecto para as futuras - e muito aguardadas pela comunidade - piscinas de Vialonga só deverá ficar concluído no primeiro semestre de 2024. A informação foi avançada pelo presidente do município de Vila Franca de Xira, Fernando Paulo Ferreira, depois de questionado pela oposição sobre o assunto em reunião de câmara.

Segundo o autarca, o projecto proposto pelo município já tem parecer do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ) e encontra-se actualmente em fase de alterações para integrar no projecto algumas das recomendações dadas pelo IPDJ. “Em princípio a conclusão do projecto acontecerá no primeiro semestre de 2024”, confirmou. Só depois o município poderá avançar com o concurso público para a realização da obra.

O processo com vista à construção da piscina de Vialonga deu os primeiros passos no final do anterior mandato. O montante máximo que o município quer gastar com o concurso público para elaboração do projecto da Piscina Municipal de Vialonga, incluindo eventuais renovações de prestação de serviços, é de 149 mil euros.

Em causa está a elaboração, num horizonte temporal não superior a 150 dias, do projecto para as futuras piscinas de Vialonga, um equipamento a nascer num terreno municipal de 11 mil metros quadrados, situado junto à Rua Professor Egas Moniz e que, recorde-se, foi cedido ao município por uma cadeia alemã de supermercados.

Os partidos políticos, em especial a CDU e a coligação Nova Geração (PSD/PPM/MPT), têm sido críticos do arrastar do processo e a Nova Geração apresentou mesmo uma moção, aprovada por maioria em Abril do ano passado, para que o município avance com os procedimentos necessários para definir, desenhar e executar o projecto o mais rapidamente possível, bem como a definição do valor da obra.