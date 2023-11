Uma canção para a mãe

Ana Marques, também conhecida como Ana Marquez no mundo da música, de 26 anos, nascida e criada no Entroncamento, estreou-se ao lançar a sua primeira música no dia 20 de Outubro de 2023. Trata-se de um tema escrito pela mesma há 12 anos em homenagem à sua mãe, Carla Marques (já falecida), e a autora promete novas canções para breve. A audição do tema é feita através do acesso ao seu canal de youtube Ana Marquez Official.