Agrupamento Vale Aveiras homenageou em gala professores e alunos de excelência

Professores, assistentes operacionais e alunos do Quadro de Excelência e Valor do Agrupamento de Escolas de Vale Aveiras (AEVA), de Aveiras de Cima, concelho de Azambuja, foram homenageados na II Gala AEVA, que se realizou a 3 Novembro. A iniciativa, que contou com 450 convidados, entre alunos, encarregados de educação, docentes, assistentes, entidades parceiras e comunidade educativa, visou reconhecer o valor, o esforço e a excelência dos que estudam e trabalham no Agrupamento de Escolas Vale Aveiras. Os alunos do Quadro Excelência, além de distinguidos foram premiados pela Caixa de Crédito Agrícola de Azambuja através do protocolo estabelecido entre esta entidade e o Agrupamento de Escolas. Houve ainda a atribuição do Prémio Revelação e Prémio Carreira.