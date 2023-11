Alunos homenageiam autores portugueses com exposição em Ourém

A Biblioteca Municipal de Ourém acolheu a inauguração da Exposição de Pintura dos alunos do AMARTE – Atelier de Desenho, Pintura e Formação Artística dos Concelhos de Ourém e Marinha Grande. A mostra, que estará patente até 30 de Dezembro, reúne trabalhos inspirados nas obras de Eduardo Lourenço, Eugénio de Andrade, Mário Cesariny, Mário-Henrique Leiria, Natália Correia e Urbano Tavares Rodrigues.

A cerimónia de inauguração contou com a presença da vice-presidente da Câmara Municipal de Ourém, Isabel Costa, que congratulou os alunos pelos trabalhos e elogiou o trabalho desenvolvido pelo AMARTE, “numa simbiose entre artes distintas como a literatura e a pintura”.

Segundo nota do município, a exposição reúne uma variedade de técnicas e estilos, dando a conhecer o talento e a criatividade dos alunos do AMARTE. As obras inspiram-se nas obras dos seis autores portugueses que marcaram a cultura portuguesa do século XX.