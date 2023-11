Conhecer Aromas e Sabores da Natureza em Constância

O evento “Conhecer Aromas e Sabores de Natureza” vai decorrer a 18 e 19 de Novembro, no Parque Ambiental de Santa Margarida (PASM), no concelho de Constância. Na iniciativa é possível visitar uma exposição e a venda e prova de produtos, entre as 14h30 e as 18h00. O passeio pedestre interpretativo “Descobrir aromas e sabores silvestres”, numa distância de sete quilómetros e grau de dificuldade fácil, também faz parte do programa e vai realizar-se dia 18, às 09h30, com ponto de encontro na Ecoteca do PASM. A inscrição no passeio é gratuita mas obrigatória.