Constância incentiva crianças a irem a pé para a escola

A iniciativa “A pé para a escola”, promovida pelo município de Constância, pretende fomentar, junto dos alunos do 1.º ciclo do ensino básico, maior autonomia para se deslocarem no percurso casa-escola, cimentar hábitos de actividade física regular, orientação em espaço público, segurança rodoviária, cidadania e utilização e respeito do espaço público. A iniciativa teve início dia 10 de Novembro e é desenvolvida em parceria com o Agrupamento de Escolas de Constância, o Projecto Movisénior, o Banco Local de Voluntariado e da GNR de Constância – Escola Segura.