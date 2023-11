Encontro da Rede de Bibliotecas Públicas em Ferreira do Zêzere

O 16º Encontro da Rede Nacional de Bibliotecas Públicas realizou-se no Centro Cultural Alfredo Keil, em Ferreira do Zêzere, nos dias 8 e 9 de Novembro. O encontro teve como tema “As (novas) missões das bibliotecas públicas - Para que serve uma biblioteca pública, hoje?” e contou com profissionais de bibliotecas públicas municipais de vários pontos do país. Com o evento pretende-se “promover a reflexão dos profissionais sobre alguns dos temas emergentes e que merecem uma análise e discussão conjuntas sobre as novas missões das bibliotecas públicas, metodologias de trabalho e de envolvimento das comunidades e dos cidadãos, de criação de serviços, dinamização de actividades e de gestão de espaços, serviços e colecções”, de acordo com uma publicação do município de Ferreira do Zêzere.