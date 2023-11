Mostra de Teatro do GETAS no Sardoal

A quinta edição da Mostra de Teatro do GETAS – Grupo Experimental de Teatro Amador do Sardoal está a decorrer até 25 de Novembro, no Centro Cultural Gil Vicente, no Sardoal. Todos os sábados de Novembro, pelas 21h30, há espectáculos de teatro. No sábado, 18 de Novembro, sobe ao palco o grupo de teatro Renascer, de Esmoriz (distrito de Aveiro), com a peça “Um espírito iluminado”. No último domingo do mês, dia 25, o GETAS apresenta “Eu, Tu, Ele, Nós, Vós e Eles”. A iniciativa está inserida nas comemorações do 41º aniversário do GETAS. As entradas são gratuitas mas sujeitas a levantamento de bilhete.