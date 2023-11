Museu Carlos Reis em Torres Novas com financiamento para obras

O Museu Municipal Carlos Reis é um dos 40 beneficiados do Programa de Apoio a Museus da Rede Portuguesa de Museus – ProMuseus 2023, da Direcção-Geral do Património Cultural (DGPC), que vai promover o tratamento de conservação e restauro das obras pictóricas que compõem o núcleo expositivo dedicado a Carlos Reis.

O investimento total é de 73.800 euros (incluindo IVA), sendo o valor da comparticipação aprovada de 36 mil euros, correspondendo a 60% do investimento total elegível. O início da intervenção está previsto para Novembro e poderá ser acompanhado de perto pelos visitantes do museu.

O contrato de financiamento foi assinado a 25 de Outubro no Museu de Marinha, em Lisboa e a cerimónia contou com a presença da secretária de Estado da Cultura, Isabel Cordeiro, do director-geral do Património Cultural, João Carlos dos Santos, e dos representantes dos museus apoiados, neste caso da vereadora com o pelouro da Cultura na Câmara de Torres Novas, Elvira Sequeira.