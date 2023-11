Nova comissão de festas da Várzea Fresca apresentou-se no São Martinho

A nova comissão da Festa da Amizade da Várzea Fresca, no concelho de Salvaterra de Magos, apresentou-se à população no Magusto de São Martinho, o primeiro evento oficial da comissão, composta por jovens. A iniciativa teve comes e bebes e a tradicional castanha assada e água-pé de oferta. O pavilhão da AFA - Associação dos Amigos da Festa da Amizade da Várzea Fresca encheu-se de boa disposição para um serão de sábado bem passado com animação musical e muitas surpresas. A entrada foi livre.

A comissão administrativa 2016/2023 era constituída por Corina Roque, a presidente, Nuno Roque, Rui Tenrinho, Dália Castro, Albano Faria, Nuno Mendes e Lília Leal, que ganhou coragem para retomar a Festa da Amizade em 2023, depois da última ter sido em 2016. A comissão emitiu um comunicado no mês passado a informar que não reunia condições para realizar a 29ª Festa da Amizade. Menos de uma semana depois apareceu o grupo de jovens com a lista formada. Raquel Mendes é a nova presidente.