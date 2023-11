“O Novelo da Esperança” em exposição em Ourém

A exposição de fotografia “O Novelo da Esperança”, de Piedade Oliveira, está patente até dia 26 no auditório cultural dos Paços do Concelho de Ourém. Segundo o município, esta é uma “exposição fotográfica que une duas mulheres num só propósito: mostrar que o cancro pode ter uma faceta fotogénica”. “Filipa Reis, após conhecer o seu diagnóstico oncológico, quis registar cada etapa do seu caminho. Piedade Oliveira, fotógrafa profissional, acompanhou a história de Filipa e, desde a primeira fotografia, sentiu que este novelo teria um final cor-de-rosa”, adiantou a autarquia. O acesso à exposição é gratuito.