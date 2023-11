Alverca B goleia U. Tomar e lidera Série C do Campeonato de Portugal

Na décima jornada da Série C do Campeonato de Portugal em futebol, o FC Alverca B recebeu e venceu o União de Tomar por 5-1 e assumiu a liderança da tabela. No lado do União de Tomar o golo de compensação foi apontado por Tiago Vieira, enquanto do lado do FC Alverca B Rodrigo Pereira, Rodrigo Freitas e Gustavo Godinho foram os marcadores. O União de Santarém venceu o Rabo de Peixe por 2-1 com golos de Nhayson e Kamo-Kamo.

O FC Alverca B é líder isolado com 17 pontos, o União de Santarém é terceiro com 15 e o União de Tomar é 13º e penúltimo com 10 pontos. Os últimos cinco classificados são despromovidos aos respectivos campeonatos distritais.