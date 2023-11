Atletas da Póvoa de Santa Iria vencem no nacional de karaté

Os atletas da Escola de Karaté Shotokan Pedro Duarte (EKSPD) da Póvoa de Santa Iria estiveram em bom plano no Campeonato Nacional de Karaté, arrecadando cinco pódios. Alexandra Contins sagrou-se campeã nacional em kumite sub21 e Cecília Alcântara recebeu a medalha de vice-campeã nacional em kumite juniores. Também subiram ao pódio para receber medalhas de bronze Tiago Valongo (kumite juniores), Beatriz Meleiro (kumite sub21) e Beatriz Mendes, em kumite sub21.

A prova, organizada pela Federação Nacional de Karaté, contou com 600 atletas de 125 clubes e 45 associações nacionais, tendo sido disputado no complexo desportivo de Alcabideche. A equipa da EKSPD esteve presente com 18 atletas, tendo ainda conquistado quintos lugares os atletas Martim Dias (kata sub21) e Beatriz Olhos (kumite sub21).