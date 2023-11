José Manuel Constantino recebe medalha de mérito desportivo

Presidente do Comité Olímpico de Portugal, natural de Santarém, promete continuar a trabalhar para elevar o nome do país.

O presidente do Comité Olímpico de Portugal (COP) foi distinguido pela Câmara de Lisboa com a Medalha de Mérito Desportivo. Na cerimónia de entrega da medalha, o presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, assinalou o exemplo de uma “figura ímpar do país”, que “marcou várias gerações”, sempre com o intuito de “fazer do desporto uma peça central na educação e desenvolvimento pessoal”. Para Carlos Moedas, José Manuel Constantino tornou-se “a voz do desporto e da sociedade, enquanto presidente do COP há 10 anos e alcançou uma conquista sem precedentes: quatro medalhas de ouro”.

José Manuel Constantino afirmou ser um “orgulho para o COP que o seu presidente seja distinguido desta forma”. “É também motivo para mim próprio de muita satisfação por se entender que o meu trabalho nestas funções e noutras é suficiente para merecer esta distinção”, considerou.

Presidente do COP desde 2013, José Manuel Constantino nasceu em 21 de Maio de 1950 em Santarém. Deixou Santarém aos 17 anos para ir tirar o curso superior de Educação Física em Lisboa, mas visita a cidade com regularidade entre os cargos exercidos, destacam-se a presidência da Confederação do Desporto de Portugal, entre 2000 e 2002, a presidência do Instituto do Desporto de Portugal, entre 2002 e 2005, e, por inerência, a presidência do Conselho Nacional Antidopagem e a presidência do Conselho Nacional Contra a Violência no Desporto. O presidente do COP foi escolhido pela redacção de O MIRANTE para Personalidade do Ano de 2021, pelo papel que tem tido no desenvolvimento do desporto e na relevância dos atletas portugueses de várias áreas a nível internacional.