Tenistas de Alverca com bons resultados no nacional

O Ahead Clube de Ténis de Alverca esteve em bom plano no campeonato nacional absoluto de ténis tendo Angelina Voloshchuk conquistado o título de vice-campeã nacional em pares femininos com Sara Lança. Em comunicado o clube fala ainda do feito alcançado por Martim Simões que se sagrou campeão nacional de pares masculinos e da primeira presença do clube no campeonato nacional de ténis em cadeira de rodas, onde esteve Tiago Maia a vestir as cores do clube de Alverca.