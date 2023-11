Corta-mato com muita adesão no Agrupamento de Escolas de Marinhais

Mais de três centenas de alunos participaram no corta-mato do Agrupamento de Escolas de Marinhais.

O Agrupamento de Escolas de Marinhais realizou na segunda-feira, 13 de Novembro, o Corta-Mato Escolar de São Martinho, o qual contou com a participação de mais de três centenas de alunos do quarto ao nono ano. O vereador do desporto da Câmara de Salvaterra de Magos, Paulo Cação, informou na reunião de câmara de 8 de Novembro que vai ser organizado outro corta-mato, desta feita envolvendo o Agrupamento de Escolas de Salvaterra e a Escola Profissional de Salvaterra de Magos, na zona desportiva, o que totaliza mais de 300 alunos.