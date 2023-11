Uma canção para a mãe

Na edição de 2 de Novembro, na secção O MIRANTE dos leitores, com o título “Uma canção para a mãe”, relativa à canção que Ana Marques, também conhecida como Ana Marquez no mundo da música, editou, em homenagem à sua mãe, Carla Marques, foi erradamente e lamentavelmente referido, que a mesma já tinha falecido. Pedimos desculpa pelo sucedido e uma vez que a visada e a família mostraram compreensão, recordamos um clássico de situações do género protagonizado pelo escritor norte-americano, Mark Twain, que, em 1887, ao ser confrontado com a notícia do seu falecimento, escreveu ao director do jornal, uma carta onde, a certa altura dizia: “A notícia da minha morte é manifestamente exagerada”.

Aproveitamos para lembrar que a canção pode ser escutada no canal de youtube Ana Marquez Official.