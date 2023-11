Os alunos do 10º ano do curso profissional de Turismo

Os alunos do 10º ano do curso profissional de Turismo, da Escola Secundária de Mação, participaram na semana da pré-história no concelho. Duarte, Mariana, Afonso, Lara e Martim realizaram durante a tarde um percurso pedestre onde puderam visitar as cabanas do paleolítico, do neolítico e da Era do bronze e participar em tarefas típica da época.