Alteração pontual no sentido do trânsito em ruas do centro histórico de Santarém

O sentido de trânsito na Rua João Afonso e na Rua 1º de Dezembro, no centro histórico de Santarém, vai ser alterado às segundas e sextas-feiras, das 07h00 às 12h00, durante um mês, informou o município. Esta medida pontual, implementada no dia 13 de Novembro, deve-se à interdição do trânsito viário, por questões de segurança, no Largo Pedro Álvares Cabral e na Rua Braamcamp Freire. A Câmara de Santarém solicita a colaboração dos cidadãos e apela à sua compreensão pelos incómodos provocados por esta alteração de trânsito.