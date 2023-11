Aprovada proposta de protocolo com Misericórdia de Fátima-Ourém

A Câmara de Ourém vai estabelecer um protocolo com a Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Fátima-Ourém para a construção de uma nova sede e estrutura residencial para idosos. O acordo, aprovado em sessão camarária, visa apoiar financeiramente parte dos custos do empreendimento. O protocolo estabelece que o município de Ourém concederá um apoio financeiro até 250 mil euros, correspondente a 45 % do valor elegível não comparticipado, previsto realizar pela entidade no âmbito da despesa definida em objecto e aprovado na candidatura ao Programa de Alargamento da Rede de Equipamentos Sociais.