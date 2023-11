Associação de Jovens Diabéticos de Portugal realizou encontro nacional em Santarém

O Núcleo de Santarém da Associação de Jovens Diabéticos de Portugal (AJDP) organizou no sábado, 11 de Novembro, a sexta edição do encontro nacional, que visou assinalar o Dia Mundial da Diabetes, que se comemora a 14 de Novembro. Na Casa do Campino, em Santarém, estiveram mais de uma centena de pessoas que partilharam conhecimentos e experiências sobre a doença e de como lidar com os diabéticos. O objectivo foi desmistificar essa patologia e promover a partilha e a promoção de uma vida saudável. No encontro participaram também diversos autarcas, técnicos do município e dirigentes da AJDP. Para além de conversas e debates o programa contou ainda com a apresentação de livros, da aplicação móvel “FreeStyle Libre 2” e do workshop gastronómico “Diabetes na Cozinha”, entre outras actividades.