Autarcas aprovam empresa intermunicipal de transportes da Lezíria do Tejo

Proposta colheu unanimidade no conselho intermunicipal da Lezíria do Tejo e vai agora ser submetida à apreciação da Autoridade da Mobilidade e dos Transportes.

A Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT) decidiu criar uma empresa de transportes públicos rodoviários para operar no seu território. Uma deliberação que já estava previamente anunciada. A proposta foi aprovada por unanimidade, no dia 7 de Novembro, em reunião do conselho intermunicipal, órgão que integra os presidentes dos 11 municípios que constituem a CIMLT.

O processo vai agora ser submetido à apreciação da Autoridade da Mobilidade e dos Transportes (AMT) e, depois do parecer dessa entidade, será colocado à votação pelos executivos camarários e assembleias municipais dos 11 concelhos da Lezíria do Tejo. Esta decisão da CIMLT implica a cessação dos contratos com as duas operadoras que há muitos anos prestam esse serviço no território da Lezíria do Tejo - a Rodoviária do Tejo e a Ribatejana. Mas essas empresas poderão continuar a prestar o serviço de transportes públicos rodoviários no período transitório até que a nova empresa intermunicipal esteja em condições de funcionar. Isto caso as negociações nesse sentido cheguem a bom porto.

A criação de raiz de uma empresa intermunicipal de transportes públicos é um desafio para os municípios da Lezíria, que não têm grande experiência nesse sector. Mas essa realidade é desvalorizada pelo presidente da CIMLT, Pedro Ribeiro: “quem faz as empresas e as instituições são as pessoas. Não será a CIMLT a gerir directmaente a empresa. Teremos que encontrar pessoas que conheçam o sector e que sejam competentes. A questão de não estarmos no negócio não é sinónimo de não conseguirmos geri-lo”.

A aquisição de cerca de 130 autocarros, uns novos e outros em segunda mão, a contratação de pessoal e os custos com combustíveis e manutenção da frota são encargos que vão envolver alguns milhões de euros. Pedro Ribeiro diz que o processo tem sido devidamente ponderado. “Temos um estudo de viabilidade financeira bastante conservador; não andámos a fazer um estudo para parecer bem”, diz o também presidente da Câmara de Almeirim. Quanto às fontes de financiamento, o autarca diz que para a compra de autocarros está previsto o recurso ao crédito com a contratação de um empréstimo.

“Esta opção vai dar mais dores de cabeça”

A criação da empresa intermunicipal de transportes não foi a primeira opção. Inicialmente, em Março de 2020, a CIMT lançou um concurso público internacional para concessão desse serviço (que inclui os transportes escolares suportados pelos municípios), que acabou por ficar deserto. Posteriormente, as negociações havidas entre a CIMLT e as duas empresas de transportes para uma solução conjunta não chegaram a bom porto.

Pedro Ribeiro reconhece que a primeira opção, a concessão do serviço através de concurso público, “era a mais fácil para todos”. A possibilidade de aquisição das duas empresas pela CIMLT também não se concretizou por desencontro de verbas. “Esta é a terceira opção, que obviamente nos vai dar mais dores de cabeça, mas isso não significa que seja pior”, afirma o autarca a O MIRANTE, acrescentando que vão “arregaçar as mangas” e demonstrar que têm capacidade para dar resposta aos desafios que aí vêm.

O presidente da CIMLT sublinha ainda “outra premissa importante” neste processo: os lucros que a empresa venha a ter não serão para pagar dividendos aos accionistas, mas sim para investir na empresa, no sentido da melhoria do serviço, e para amortizar empréstimos.