Corpo de jovem desaparecido no Porto Alto encontrado no rio

Corpo de Xuefeng Zhou foi acidentalmente descoberto no rio por um pescador local. Cadáver em elevado estado de decomposição seguiu para autópsia para que possam ser determinadas as causas da morte.

O corpo de Xuefeng Zhou, o jovem de 16 anos que estava desaparecido desde segunda-feira, 30 de Outubro, na localidade do Porto Alto, freguesia de Samora Correia, foi encontrado sem vida na tarde de quarta-feira, 8 de Novembro, confirmou a O MIRANTE fonte da Guarda Nacional Republicana (GNR).

As autoridades e bombeiros foram accionados depois de um pescador ter, acidentalmente, encontrado o corpo na foz do rio Almansor com o rio Sorraia, envolto em lodo, próximo da ponte do Porto Alto, pelas 17h00. Recorde-se que já tinham sido realizadas buscas em ambos os rios mas sem sucesso.

O corpo resgatado estava em elevado estado de decomposição e foi encaminhado para o Instituto Nacional de Medicina Legal, onde foi feita a sua identificação e realizada a autópsia, da qual ainda não são conhecidos resultados. Xuefeng Zhou foi cremado a 13 de Novembro na Póvoa de Santa Iria.

O jovem, mais conhecido como Afonso ou Fon Fon, vivia com os pais e a irmã numa habitação próxima das instalações da Associação Recreativa do Porto Alto e frequentava o 9º ano na Escola Básica do Porto Alto. Tinha sido visto pela última vez na manhã de 30 de Outubro quando saiu de casa supostamente para ir para a escola, onde não chegou a entrar. O caso continua a ser investigado pela Polícia Judiciária.