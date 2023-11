Fórum Social de Ourém focado na pobreza e violência doméstica

O Fórum Social de Ourém decorre, no dia 22 de Novembro, nos Paços do Concelho de Ourém. Segundo informação do município, na iniciativa vão ser abordados os temas da pobreza e da violência doméstica. Os planos de acção nacional da garantia para a infância e de combate à pobreza estão em destaque durante a manhã enquanto no período da tarde é a violência doméstica, sobretudo a intervenção nesta área, como o papel do Ministério Público e das forças de segurança, e o trabalho de acompanhamento das vítimas efectuado pelas estruturas de apoio.