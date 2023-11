Restauro de linhas de água afectadas pelos incêndios em Ourém

Foi assinado, na segunda-feira, 13 de Novembro, o auto de consignação referente ao restauro das linhas de água afectadas pelos incêndios de 2022 no concelho de Ourém (Lote 1 – Freixianda e Lote 2 – Urqueira e Espite). As empreitadas em causa vão ser iniciadas ainda este mês pela empresa Flonopor e representam um volume de investimentos superior a 473 mil euros com um prazo de execução de cinco meses.

O auto de consignação foi firmado por um representante da firma adjudicatária, na presença do presidente da câmara municipal, Luís Albuquerque, acompanhado pela Chefe da Divisão de Ambiente e Sustentabilidade e uma técnica do município.