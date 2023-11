Tráfico de droga acaba em tiroteio no centro da Malvarosa em Alverca

Um dos suspeitos do crime foi interceptado pela polícia em Sintra com estupefacientes dentro do carro. Situação alarmou moradores da urbanização de Alverca que alertaram a polícia, que vedou uma das ruas ao trânsito e esteve a recolher elementos.

Um negócio de droga que estava a ocorrer entre dois grupos rivais na Rua Engenheiro Aurélio Galhardo Coelho, junto à Avenida da Mague, na Urbanização da Malvarosa, em Alverca, correu mal na noite de 9 de Novembro e uma pessoa de 28 anos foi baleada com gravidade. O caso, que alarmou a comunidade e está a levantar sérias dúvidas sobre a segurança do espaço público da urbanização, está a ser investigado pela Polícia Judiciária.

O caso aconteceu pouco depois da hora de jantar quando dois grupos de jovens, na casa dos 16 aos 28 anos, provenientes da zona de Sintra, se encontraram na urbanização para formalizar o negócio e as coisas azedaram. Diz quem viu a situação que se gerou uma acesa troca de palavras que rapidamente escalou para empurrões, agressões e por fim disparos que foram ouvidos até por quem estava em casa.

Um dos envolvidos na transacção sacou de uma pistola e disparou sobre o rival, um jovem de 28 anos, ferindo-o na cabeça e zona lombar. A vítima ficou prostrada no chão enquanto os restantes se colocaram em fuga também a disparar de volta. Moradores da rua, que assistiram à cena, foram os primeiros a chamar a polícia. O ferido foi transportado, em estado grave, para o Hospital de Vila Franca de Xira depois de ter recebido a primeira assistência médica ainda no local. As autoridades encerraram a rua ao trânsito e comunicaram o caso à Polícia Judiciária, que esteve no local com outros elementos da investigação criminal a recolher elementos do crime incluindo invólucros das balas e testemunhos dos moradores.

A situação alarmou os residentes já que é a primeira vez que tais acontecimentos violentos acontecem naquela que é uma das urbanizações mais caras da cidade, onde já ocorreram assaltos em garagens dos prédios no início deste ano. Fonte policial confirma a O MIRANTE que graças a alguns moradores terem identificado as matrículas dos carros envolvidos nos desacatos foi possível à polícia apreender uma das viaturas envolvidas, detectada na zona de Sintra, tendo sido encontrado produto estupefaciente no seu interior e o condutor detido. A expectativa é que ele possa levar as autoridades a encontrar os restantes envolvidos no crime enquanto as investigações continuam.