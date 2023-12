Alunos subiram ao palco do Teatro Taborda para homenagear Mário Viegas

Alunos da Ginestal Machado subiram ao palco do Teatro Taborda para declamar poesia e homenagear Mário Viegas, actor escalabitano que iniciou a carreira naquele espaço.

O “estendal de poemas” inserido na programação do mês de Novembro dedicado a Bernardo Santareno e a Mário Viegas levou os alunos do curso de Artes do Espectáculo da Escola Secundária Dr. Ginestal Machado a pisarem o palco do Círculo Cultural Scalabitano (C.C.S), em Santarém, onde, tal como refere Vítor Murta, vice-presidente da direcção do C.C.S, Mário Viegas iniciou o seu percurso teatral. A recolha de autores representados no estendal foi feita pelos próprios alunos. Mário-Henrique Leiria, Jorge de Sena, Mário de Sá- Carneiro, Florbela Espanca e Sophia de Mello Breyner, foram alguns dos poetas cujas poesias foram declamadas.

De acordo com Fernanda Narciso, responsável pela oficina de teatro e artes plásticas da academia de teatro do Círculo, Mário Viegas tinha uma maneira de declamar poesia fora do vulgar que o tornavam único. “Tinha uma forma que lhe permitia transmitir as palavras dos poetas com emoção e no tempo certo”, afirma. Para Fernanda Narciso cada noite de teatro é um momento único e que é feito a pensar nos expectadores. “A melhor homenagem que se pode fazer ao teatro, aos actores, aos dramaturgos e aos poetas é ir vê-los em palco”, garante. A artista plástica diz também que, para si, o teatro é a arte mais completa que existe, uma vez que para além de ser um trabalho colectivo “vai beber a todas a outras” criações.

Vítor Murta explica que o “estendal de poemas” se enquadra na temporada de Outono do Círculo Cultural Scalabitano que culmina com a comemoração do aniversário da associação. A colectividade vai concluir as celebrações do seu 69º aniversário com uma gala no dia 16 de Dezembro no Teatro Sá da Bandeira, em Santarém.