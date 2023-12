Apresentado livro que relata episódios da história de Tomar

A apresentação do livro “De Alcácer Quibir às Cortes de Tomar – Visão sinóptica da crise de 1578-1580”, de José Manuel Arsénio, decorreu a 11 de Novembro, no salão nobre dos Paços do Concelho de Tomar. Depois de diversos livros sobre temas relacionados com política internacional, o autor tomarense lançou o seu primeiro livro sobre a História de Portugal. A escolha do tema do livro teve como objectivo homenagear a cidade de Tomar, que se revelou um dos centros estratégicos nacionais da época mais relevantes, sublinhou o autor. Na obra abordou também os momentos mais importantes da história de Tomar. Hugo Cristóvão, presidente da Câmara Municipal de Tomar, foi o responsável pela apresentação do livro.