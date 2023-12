Bolo-rei escangalhado com 260 metros de comprimento para degustar no Olival

A pastelaria Vida Nova, no Olival, Ourém, vai oferecer no dia 8 de Dezembro bolo-rei escangalhado à população, para assinalar dois anos da instalação do estabelecimento na vila. O presidente da Junta da União de Freguesias da Gondemaria e Olival, António Silva, explicou que a iniciativa decorre às 15h00.

Segundo o autarca, vão ser colocadas mesas, num espaço no centro da vila, onde um bolo-rei de cerca de 260 metros de comprimento vai estar à disposição da população. A colaboração da autarquia prende-se com a logística da iniciativa, adiantou António Silva.