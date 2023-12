Capelas da Igreja de S. João Baptista em Tomar já estão restauradas

As intervenções nas capelas interiores da Igreja de São João Baptista, resultantes da obra global do monumento, foram apresentadas publicamente a 24 de Novembro, numa iniciativa que contou com a presença do presidente da Câmara Municipal de Tomar, Hugo Cristóvão. A empreitada de requalificação das capelas do Sagrado Coração de Jesus, Nossa Senhora do Carmo, Santíssimo Sacramento e Nossa Senhora de Fátima tiveram um custo de cerca de 133 mil euros, acrescido de IVA, e foram realizadas pela empresa Signinum – Gestão do Património Cultural, Lda.

As obras possibilitaram a restauração de vários elementos nas capelas, nomeadamente as abóbadas, revelando ao público alguns elementos que estavam ocultos há mais de um século.