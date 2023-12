Concurso de Árvores de Natal no Sardoal

A Câmara do Sardoal, através do Gabinete de Apoio ao Empresário, volta a promover um Concurso de Árvores de Natal com o intuito de dinamizar e envolver no espírito natalício comerciantes, empresários, associações e a população em geral. O concurso destina-se a todos os estabelecimentos de comércio, associações e serviços abertos ao público no concelho do Sardoal.

Segundo nota de imprensa do município, cerca de quatro dezenas de participantes aceitaram de apresentar árvores de Natal decoradas de forma original e criativa que vão estar expostas ao público, no interior dos estabelecimentos, entre 1 de Dezembro e 6 de Janeiro do próximo ano. Os três primeiros classificados vão ser conhecidos a 5 de Janeiro e vão receber uma distinção.