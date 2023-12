Curso de cestaria para preservar tradições do concelho de Tomar

Curso de técnicas de cestaria em vime teve como objectivo salvaguardar e revitalizar as artes tradicionais do concelho de Tomar.

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

O curso de técnicas de cestaria em vime, que decorreu entre 14 de Outubro e 25 de Novembro nas instalações de a Moagem A Portuguesa, em Tomar, teve a participação de mais de duas dezenas de formandos que adquiriram competências específicas da arte. A formação gratuita teve uma duração de 50 horas onde os participantes desenvolveram o plano curricular do mestre José Luís Dias, que incluiu o estudo da tecnologia dos materiais, ferramentas e equipamentos, iniciação às técnicas de cestaria em vime, execução de peças de pequeno porte e execução de acabamentos.

A iniciativa resultou de uma parceria entre a Câmara Municipal de Tomar e o Centro de Formação Profissional para Artesanato e Património (CEARTE), e teve como principal objectivo salvaguardar e revitalizar as artes tradicionais do concelho.