Eduardo Barroso com “coração ao pé da boca” no Centro Cultural do Cartaxo

Médico-cirurgião abriu a edição deste ano da feira do livro Liv’reira, no Cartaxo, com o lançamento do livro “Coração ao Pé da Boca”. Eduardo Barroso partilhou algumas histórias e lamentou a possibilidade de ter contribuído para as audiências dos programas de desporto na televisão, considerando-os verdadeiros atentados à inteligência.

Eduardo Barroso, médico-cirurgião e conhecido adepto do Sporting Clube de Portugal (SCP), esteve no Centro Cultural do Cartaxo no dia 1 de Dezembro para apresentar o seu livro “Coração ao Pé da Boca: memórias de um cirurgião”. Várias dezenas de pessoas marcaram presença e assistiram à partilha de vários testemunhos, alguns deles em jeito de brincadeira, da vida do clínico de 74 anos.

Eduardo Barroso não escondeu que uma boa parte da sua notoriedade pública foi adquirida por razões fora da Medicina, numa alusão à altura em que foi comentador desportivo em várias estações televisivas. Assumido sportinguista e ex-dirigente do clube do leão, afirma ficar, por vezes, aterrorizado com a possibilidade de ter contribuído de alguma forma para as audiências desses programas, considerando alguns deles como “verdadeiros atentados à inteligência”.

De acordo Eduardo Barroso, o título “Coração ao Pé da Boca” surgiu durante uma conversa que teve com o seu amigo e actual Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que “conhece” desde os 16 meses, e que o aconselhou a manter a sua genuinidade e essência. O livro conta com mais de duas dezenas de testemunhos de inúmeras personalidades nacionais e profissionais de saúde que o acompanharam ao longo da vida enquanto amigo, colega, pai, cirurgião, doente, director de serviço e muito mais, segundo a sinopse da obra. O livro também faz um retrato da sua vida pessoal e familiar, das suas amizades e inimizades, “com histórias emocionantes, divertidas e controversas mas sobretudo reveladoras da sua grande humanidade”.

Quinta edição foi um sucesso

A quinta edição da Feira do livro “Liv’reira” terminou no dia 3 de Dezembro no Centro Cultural do Cartaxo e foi uma das mais participadas. Organizada pela associação cultural Grupo Herêra foi inaugurada com uma actuação da Sociedade Filarmónica Ereirense. Segundo Ana Bernardino, presidente da associação, a política do Grupo Herêra é fazer chegar a literatura ao maior número de pessoas e difundir cultura fora dos grandes centros urbanos. A Liv’reira terminou com um concerto do grupo Coral Cant’arte da Casa do Povo de Pontével.