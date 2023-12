Exposição em Santarém alerta para o problema das alterações climáticas

A exposição “ClimArt Montado” do projecto “ART3C-Clima, Comunicação, Comunidade: Montado como paisagem” vai estar patente de 8 de Dezembro a 31 de Janeiro de 2024 no Teatro Sá da Bandeira, em Santarém. O trabalho desenvolvido por uma equipa de artistas e cientistas pretende ilustrar os efeitos e impactos das alterações climáticas sobre a paisagem do montado na charneca ribatejana. A exposição tem como curadora Graça Saraiva, coordenadora do projecto “ART3C”. Duarte Amaral Netto, Manuel Casa Branca e Sofia Camacho são alguns dos artistas que vão ter obras presentes.