Feira do Livro de Natal em Salvaterra de Magos

Feira do Livro de Natal promovida pelo município de Salvaterra de Magos com actividades ao longo do mês de Dezembro em vários espaços do concelho.

A edição de 2023 da Feira do Livro de Natal, promovida pela Câmara Municipal de Salvaterra de Magos, tem novidades literárias, literatura infantil e juvenil e publicações de autores do concelho. As iniciativas decorrem entre 25 de Novembro e 7 de Janeiro, e realizam-se no Espaço Jackson, em Glória do Ribatejo, no Mercado de Cultura de Marinhais, na biblioteca municipal, entre outros.

O arranque da feira decorreu a 25 de Novembro com a abertura da exposição “Árvores de Natal recicladas”, que envolve trabalhos feitos por crianças do Agrupamento de Escolas de Salvaterra de Magos. No dia 2 de Dezembro a biblioteca municipal de Salvaterra de Magos recebeu o projecto educativo de música para bebés e crianças “Bolinha de música”. No mesmo local, a 7 de Dezembro, é apresentado o livro “O Coelhinho Dudu”, da autoria de Sandra Fé Fernandes. O Espaço Jackson recebe no dia 9 de Dezembro a apresentação do livro “Bambaré-letras para ficar d’orelha em pé”, de Lurdes Breta. Em Glória do Ribatejo também se vai realizar uma sessão de animação para o público infantil com a autora Ana Luísa Silva sobre o livro “Qual o sabor das nuvens?”. No dia 27 de Dezembro, na biblioteca municipal, realiza-se a actividade “Pela Riba do Tejo- Histórias e Músicas” por Bruno de Brito.