Inaugurado mural que apela à paz em Santarém

Inês Favila, artista residente em Santarém, apresentou à câmara municipal o projecto de um mural sobre refugiados. Durante alguns meses a artista e alguns amigos trabalharam para dar uma nova cor à cidade.

O mural “O rio da solidariedade desagua na paz entre os povos”, junto à rotunda que dá acesso ao Campo Andaluz, do Instituto Politécnico de Santarém, foi inaugurado na tarde de quarta-feira, 22 de Novembro, pela artista plástica Inês Favila e pelo vereador com o pelouro da cultura da Câmara de Santarém, Nuno Domingos, que teceu vários elogios ao trabalho desenvolvido. Na iniciativa estiveram presentes familiares e amigas da artista.

O mural visa apelar à solidariedade para com os povos em guerra e agradecer aos que ajudam na integração dos refugiados. Inês Favila convidou alguns refugiados residentes na cidade para ajudarem a pintar o mural com cerca de 30 metros, como um pai e um filho sírios e um jovem ucraniano. A maquete do projecto foi apresentada pela artista de 49 anos, residente em Santarém, à câmara municipal e o mural começou a ser pintado na última semana de Agosto, despertando a curiosidade de moradores e de quem passava na zona.